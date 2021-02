Zlatan Ibrahimovic va a tutta velocità. Anche a 39 anni. A tutta velocità come la sua carriera da calciatore. Lo svedese è tornato in Italia per vincere lo scudetto con il Milan e potrebbe riuscirci. Ma non gli basta. Prima di salire sul palco di Sanremo e battere nuovi record di ascolti è riuscito a sfondare il muro delle 500 reti in carriera. Oggi è a 501. Un altro record dei suoi, uno dei tanti, un traguardo che meritava sicuramente un regalo. E così è stato…

Ibrahimovic: «Il mio 500esimo gol? Devo continuare a farli per il Milan»

Un signor regalo, una Ferrari Monza SP2, un gioiello della meccanica in grado di arrivare da zero a 200 chilometri all’ora in meno di otto secondi. Un vero gioiellino nero fiammante con un motore V12 aspirato da 810 cavalli, il più potente mai uscito dalla fabbrica di Maranello, capace di farla arrivare a una velocità di oltre 300 km/h.

Foto del regalo parcheggiata solo l’attico milanese pubblicata sul proprio profilo Instagram da quasi 47 milioni di follower in tutto il mondo con un commento da Zlatan: «Road to the target», corro verso l’obiettivo. E Zlatan di fermarsi ora non ci pensa proprio…

La passione del calciatore svedese per le auto di lusso è nota, non è una cosa di oggi. A ogni traguardo importante della sua vita sportiva se ne è regalato una. Il suo parco auto oggi è composto da Porsche, Maserati, Bentley e soprattutto Ferrari. La Casa automobilistica di Maranello è la sua principale passione.

Gli ‘almanacchi del calcio’ ricordano che nel 2005, dopo aver vinto lo scudetto con la Juventus, un ancora giovanissimo Ibrahimovic acquistò una Ferrari F430 Spider. Nel 2010, in occasione del suo primo arrivo al Milan aggiunse alla sua personalissima collezione una Ferrari Enzo, edizione limitata. Oggi tocca alla Ferrari Monza SP2 fare il suo ingresso ufficiale a casa Ibra. Chissà quale sarà la prossima auto…

