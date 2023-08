Harry Kane al Bayern Monaco per 110 milioni, dalla famiglia a Tom Brady e Beckham: chi è la cometa del calcio inglese

La cometa del calcio inglese, capitano della Nazionale sconfitta a Wembley dall’Italia nel luglio 2021 nella finale degli Europei, va in Germania. In Bundesliga, al Bayern Monaco, Harry Kane cercherà di conquistare la Champions. Lo farà, però, Oltremanica, scioccando un intero paese che in lui si è saputo identificare, perdonandogli anche il rigore fallito contro la Francia, nei quarti di Qatar 2022. In sostanza, dati alla mano, Kane fino a qualche ora fa è stato il giocatore più influente della Premier.

In termini di gol (435 presenze, 280 gol dal 2013 con gli Spurs) e personalità.

La famiglia è la stella polare di questo ragazzo originario di Walthamstow, area nord-est di Londra, a un passo dal centro tecnico del Tottenham, entrato a sei anni nella scuola calcio dei Ridgeway Rovers, a otto trasferito all’accademia dell’Arsenal, dove fu però poi rilasciato perché considerato un po’ paffuto. Kane è famoso perché non consuma alcol, segue una dieta alimentare modellata sulle sue esigenze con tanto di chef privato e al Tottenham è sempre stato il primo ad arrivare al centro tecnico e l’ultimo a uscire: «La cosa più importante per me è finire la carriera senza rimpianti. Non vorrei mai guardarmi indietro e dire “avrei dovuto allenarmi di più”, “avrei potuto nutrirmi meglio”, “avrei dovuto rispettare le regole”», ha sempre detto. Il suo idolo sportivo è Tom Brady, leggendario quarterback dei Patriots, ex mostro sacro del football americano. Nel calcio, invece, il suo idolo di sempre non poteva non essere David Beckham, un’altra cometa della galassia calcistica inglese. La ha conosciuto quando frequentava l’accademia dell’ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Milan. La carriera di Kane ha spiccato il volo sotto la guida di Mauricio Pochettino, ma con Mourinho il centravanti del Tottenham ha raggiunto l’attuale nuova dimensione. È cresciuto giorno dopo giorno, conquistando la chiamata del Bayern Monaco. E in Inghilterra, non solo i tifosi del Tottenham, lo rimpiangeranno.