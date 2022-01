Giorgio Chiellini è risultato positivo al Covid. Il difensore della Juventus si aggiunge agli altri due giocatori della formazione di Aleggri contagiati dal coronovirus. Anche Arthur e Pinsoglio, infatti, sono in quarantena. «Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore», informa una nota del club bianconero.