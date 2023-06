Francesca Brienza, chi è la compagna di Rudi Garcia: età, carriera, passioni e Instagram. A Napoli (i tifosi) già la amano

Francesca Brienza segue (anche in questa avventura) Rudi Garcia. Tutto pronto per l'ex tecnico Roma che passa al Napoli. La scelta di De Laurentiis di mettere sulla panchina azzurro e bianca l'allenatore francese è arrivata a sorpresa ma nella città campana ne sono entusiasti. L'allenatore arriverà nella città di Maradona con la fidanzata che lo segue ovunque da quando si sono conosciuti a Trigoria. Il tecnico allorà uscì allo scoperto con un tweet in cui si mostrava con la fidanzata al Colosseo, dopo la separazione dall’ex moglie Véronique, con la quale aveva avuto le tre figlie Carla, Eva e Léna. Vediamo dunque chi è Francesca Brienza.

Francesca Brienza chi è

La nuova first lady del Napoli è cresciuta a Cinecittà. Galeotto fu il campo di Trigoria per Rudi e Francesca. Garcia allenava alla Roma, lei (classe '86) una giornalista di Roma Tv era il 2014. I 22 anni di differenza non sono mai stati un problema, lui ha 59 anni e lei 37, e neanche il fatto che lei sia tifosa della Roma. Dal canale tv giallorossso spicca il volo e arriva fino alle tv nazionali. Pardo la vuole nel suo Tiki Taka, come opinionista fissa, in studio e in collegamento, ovviamente per parlare di Roma e non solo. Qualche apparizione più sporadica anche nell’era di Tiki Taka firmata da Chiambretti. Per lei anche la co-conduzione di una delle ultime edizioni del Processo del Lunedì con Enrico Varriale. In Rai ha anche partecipato per qualche stagione a Quelli che il Calcio anche in questo caso come inviata dai campi per seguire la Roma. Negli ultimi anni invece è passata a La7 dove si è occupata di calcio femminile conducendo lo studio pre e post partita del campionato di Serie A donne.

L'amore per Roma (città e calcio)

Romana, la Brienza è soprattutto romanista: un tifo mai nascosto anche negli anni successivi, nelle varie collaborazioni con i canali di Rai Sport e di La7, dove ha seguito poi il calcio femminile. In un'intervista di qualche anno fa al sito Roma Today la donna disse: «I miei genitori non potevano farmi regalo più bello che farmi nascere a Roma.

Instagram

Mora, capelli lunghi, occhi da cerbiatta, Francesca conquista anche il popolo social: la sua pagina Instagram (@brienzina), vanta 75mila follower. Viaggi, amore e lavoro. nella sua pagina sono tante le foto che la ritraggono con il suo compagno. A Napoli già la amano e sotto le sue foto i tifosi azzurro bianchi cominciano a lasciare tantissimi commenti.