Fiorentina, Terracciano e le offese a Bergamo: «Fiero di essere... terrone»

"Proud to be terrone", ovvero "fiero di essere terrone". Il post di Venuti, giocatore della Fiorentina, è stato ricondiviso da Terracciano il portiere viola protagonista sportivo del successo in Coppa Italia contro l'Atalanta. Ma cosa è successo a Bergamo durante gli spettacolari quarti di finale? Non solo cose belle. Ecco cosa scrive Venuti su Instagram: «Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera (giovedì ndr) è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia». Venuti si rivolge direttamente al suo compagno di squadra, vittima degli insulti di alcuni pseudo tifosi nella tribuna di Bergamo. Terracciano ha ringraziato ripostando anche altri messaggi arrivati nelle ore seguenti la partita. «Grazie fratello» ha scritto il numero uno viola che già pensa alla prossima sfida, lasciandosi alle spalle l'episodio di Coppa Italia.

