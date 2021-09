Fiorentina-Inter, probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Ritrovata la testa della classifica, almeno in attesa della partita di questa sera tra Udinese e Napoli alla Dacia Arena, l'Inter di Simone Inzaghi si prepara a ristabilire il trend positivo di inizio stagione, che si era interrotto col pareggio di Marassi contro la Sampdoria (2-2) e la sconfitta casalinga (0-1) all'esordio in Champions League contro i Galacticos del Real Madrid. A frapporsi nel cammino dei nerazzurri, ci sarà la sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano, che dopo essersi messa alle spalle stagioni difficili, quest'anno è tornata ad incantare la tifoseria Viola, mettendo a referto già tre vittorie nelle prime quattro uscite, insieme ad una sconfitta, quella sfortunata dell'esordio in campionato contro la Roma dello Special One.

APPROFONDIMENTI SPORT Serie A: Inter a valanga sul Bologna, stasera il big-match... SERIE A Inter-Bologna, le foto della partita di San Siro SERIE A L'Inter strafa contro il Bologna: 6-1 per gli uomini di Inzaghi,...

L'incontro si disputerà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze domani 21 settembre alle ore 20.45, e sarà diretta dal fischietto Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Ecco le probabili formazioni.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Ci sarà qualche modifica da parte di Italiano all'11 che ha espugnato Marassi contro il Genoa. Innanzitutto in difesa, dove dovrebbe tornare titolare Milenkovic, che a Genova aveva lasciato il posto a Igor. Cambi anche a centrocampo: Bonaventura sarà l'unico confermato dei tre in mezzo, mentre Castrovilli (acciaccato) e Pulgar dovrebbero fare posto a Torreira (90' in panchina nella scorsa uscita) e Duncan, subentrato nella vittoria esterna di sabato. Confermato il tridente davanti, con Gonzalez, Vlahovic e Callejon.

Simone Inzaghi invece dovrebbe tornare in campo con l'11 tipo di inizio stagione e con una solo piccola modifica: sulla fascia destra infatti Dumfries sembra ormai essersi preso i gradi di esterno titolare, quindi ci sarà lui e non Darmian. Sulla sinistra potrebbe invece tornare Perisic, nonostante Dimarco abbia fatto molto bene sia da terzo di difesa contro la Samp, sia da quinto di centrocampo contro il Bologna. A centrocampo si rivedrà Calhanoglu con l'ovvia presenza di Barella e Brozovic. Inamovibili i tre di difesa, a fare coppia davanti con Lautaro ci sarà di nuovo Dzeko, dato lo stato di forma del bosniaco e l'acciacco che ha fermato Correa contro i felsinei.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Vincenzo Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Inter è un'esclusiva Dazn, e pertanto sarà visibile solo sui canali ufficiali del colosso britannico. Su computer sarà visibile al sito ufficiale, mentre da device mobile (smartphone, tablet, ecc.) sarà fruibile scaricando l'app specifica. Un'altra soluzione, per vedere la partita commodamente a casa propria, è quella di scaricare l'applicazione sul televisore, ma solo se si è in possesso di uno smart tv.