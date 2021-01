Fa Cup: Liverpool fuori, è crisi. In Bundesliga vince il Bayern ed è record per Neuer. Barcellona a fatica sul campo dell'Elche

È crisi Liverpool. La prima, seria, da quando Klopp siede sulla panchina dei Reds. In Fa Cup vince il Manchester United (3-2) eliminando la squadra campione d'Inghilterra. Il momento per gli uomini del tecnico tedesco è delicato. In campionato non segnano da quattro partite e perdono stasera la possibilità di giocarsi il prestigioso trofeo. Nonostante la doppietta di Salah (18' e 58'), la formazione di Solskjaer riesce prima a pareggiare con Greenwood (26') e poi a passare con Rashford (48'). A mettere il sigillo sulla sfida ci pensa il solito Bruno Fernandes (78') sempre più decisivo per gli uomini che in questo momento guidano anche la Premier League. E lo stanno facendo con merito. Passano anche il Chelsea (3-1) sul Luton con tripletta di Abraham (e rigore sbagliato da Werner nel finale per la stizza di Lampard), e il Leicester, in rimonta sul campo del Brentford (1-3). Fuori il Fulham, in casa, per mano del Burnley.

BUNDESLIGA

Fuga Bayern. Condita da record e obiettivi raggiunti. Gli uomini di Flick - come prevedibile - vincono in trasferta (0-4) sul campo dello Shalke. Apre Müller, poi Lewandowski, ancora Müller e sigillo finale di Alaba. I campioni in carica adesso guidano a +7 sul Lipsia secondo e +10 sul Leverkusen terzo. Il campionato sembra già chiuso. Record per Manuer Neuer: 197 clean sheet in Bundesliga. Nessuno mai come lui, superato Kahn. Traguardo per il bomber polacco: 500 gol in carriera tra club e nazionale. Incredibile il dominio assoluto di questa squadra sia in Germania che in Europa.

LIGA

De Jong e Puig regalano al Barcellona una vittoria pesante sul campo dell'Elche. I blaugrana riagguantano il terzo posto in classifica superando il Siviglia. Non inganni il risultato (0-2): la squadra di Koeman ha dovuto sudare piu del previsto per avere la meglio in una partita scorbutica. Senza Messi (squalificato) è sempre tutto più difficile. Stasera in campo l'Atletico Madrid di Simeone in casa contro il Valencia: i Colchoneros vogliono allungare in allungare e hanno tutte le carte in regola per farlo.

Ultimo aggiornamento: 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA