Dybala, infortunio al ginocchio: trauma distorsivo, attesi nuovi esami. Mourinho: «Non sono ottimista»

Ancora un infortunio per la Roma. Al 38esimo del primo tempo contro il Cagliari, sul punteggio di 2-0 per i giallorossi, José Mourinho è stato costretto al primo cambio della sua partita. Paulo Dybala infatti si è accasciato a terra dolorante dopo aver ricevuto un colpo sull'esterno del ginocchio.

Cagliari-Roma 0-2: vantaggio di Aouar, Lukaku raddoppia su assist di Karsdorp

Immediato l'intervento dello staff tecnico giallorosso, che ha fatto subito il gesto del cambio alla panchina.

Al suo posto quindi l'allenatore portoghese ha inserito Belotti, con Dybala che è uscito sulle proprie gambe ma in lacrime.

Ancora da valutare l'entità dell'infortunio, ma a questo punto anche la convocazione con l'Argentina sembra a rischio.

Infortunio Dybala, la prima diagnosi

I primi controlli a cui Paulo Dybala è stato sottoposto hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che dovrà essere valutato di nuovo nei prossimi giorni, molto probabilmente già domani come detto da José Mourinho nel post partita con il Cagliari (o al più tardi martedì). L'attaccante è uscito in lacrime al 39' del primo tempo dopo un contrasto ginocchio contro ginocchio con Prati.

Mourinho: «Non sono ottimista»

«Mi fido sempre molto dei giocatori, quando lui non è ottimista io non sono ottimista. Ovviamente dobbiamo aspettare domani per gli esami, però mi fido molto dell'esperienza dei giocatori, Paulo conosce il suo corpo, non è ottimista e allora nemmeno io». Così José Mourinho risponde, dai microfoni di Dazn, a una domanda sulle condizioni di Dybala, uscito contro il Cagliari per infortunio. «Aspettiamo gli esami dei medici - dice ancora il tecnico della Roma -, che vogliono parlare con lui, ma se lui non è ottimista, anche io non lo sono».