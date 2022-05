Dybala, il video da brividi per salutare i tifosi della Juventus

«Il saluto di tutti voi tifosi ieri è stato per me il più grande premio che potessi portarmi dietro. Grazie». Dybala saluta con un video, attraverso i suoi social, tutti i suoi fan sparsi per il mondo dopo averlo fatto "personalmente" con quelli presenti allo Stadium nella partita contro la Lazio. L'argentino che entra proprio nella casa bianconera e inizia un racconto, fatto di immagini ed emozioni, per chiudere una lunga storia d'amore. In attesa di conoscere la sua prossima destinazione.

