Napoli, De Laurentiis porta via Politano durante l'intervista: «Non può parlare». Ecco cosa è successo

Aurelio De Laurentiis fa ancora parlare di sé. Il presidente del Napoli è stato protagonista di un nuovo episodio piuttosto singolare che ha coinvolto anche un suo calciatore. Durante l'intervista di Matteo Politano ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match di Champions League contro il Barcellona, è intervenuto proprio De Laurentiis che ha portato via l'attaccante azzurro.

Cosa è successo

L'episodio è avvenuto in diretta, proprio metre Politano stava rispondendo alle domande dei giornalisti a bordocampo del Camp Nou. ll patron del Napoli De Laurentiis si è avvicinato e ha portato via il calciatore dicendo: «Non può parlare con voi, è con Di Marzio che doveva parlare».

In precedenza De Laurentiis aveva annunciato in conferenza stampa l'interruzzione degli interventi dei tesserati a DAZN, senza però citare Sky. Già nei giorni scorsi erano circolate immagini in cui il patron del club partenopeo richiamava alcuni giornalisti di Dazn, sottolineando come non avessero più l'autorizzazione ad intervistare o riprendere giocatori e altri componenti dello staff squadra. Questa volta invece lo sfogo è stato proprio nei confronti di Sky Sport, per di più in diretta televisiva. Il video è diventato virale sui social.