Dazn, ecco il modulo per la richiesta di rimborso: come compilarlo e cosa bisogna allegare

Dazn ha ricevuto numerose richieste di rimborso dopo i disservizi della prima giornata di campionato di calcio di serie A. Un vero e proprio caos, che ha chiamato in causa anche la politica. Venerdì è stato convocato alle 18 il tavolo, annunciato dal sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, per affrontare il caso. L'Agcom ha chiesto alla piattaforma web una procedura semplificata, quasi automatica, per le richieste di indennizzo.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Dazn chiede scusa, Codacons attacca SERIE A Dazn, problemi per Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo a rischio: ecco... ROMA Dybala, le prime immagini della Joya davanti a 10.000 tifosi al...

Dazn, problemi per Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo a rischio: ecco come vedere le partite di oggi

Dazn, come ottenere il rimborso

La procedura semplificata per ottenere il rimborso non è ancora disponibile. C'è però un altro metodo, ma è necessario spedire un apposito modulo. Non facile da compilare. Molti utenti notano come ci siano diversi passaggi difficili, come l'indicazione della "durata ed orario di inizio e fine del potenziale disservizio", o superflui, come la segnalazione del "numero di tentativi".

Dazn chiede scusa, Codacons attacca

I documenti da allegare

Numerosi, poi, i documenti da allegare per chiedere il rimborso. Il modulo va spedito all’indirizzo richiestarimborsodazn@dazn.com o tramite invio della pec rimborsidazn@legalmail.com. Bisogna aggiungere:

screenshot della “Cronologia dei pagamenti,” repereribile nella Sezione “Il mio account” sul sito internet di DAZN;

foto (in formato JPEG or PNG) del malfunzionamento;

snapshot della velocità della connessione ad internet registrata dal Misurainternet durante la fruizione dell’evento, così come disponibile sul sito internet o app di DAZN;

screenshot del device utilizzato per visualizzare l’evento durante il quale si è verificato il malfunzionamento alla base della presente richiesta;

evidenza che il device in questione sia tra quelli riportati nella Sezione “Il mio account” del sito internet di DAZN per fruire del servizio.

Quanto è l'indennizzo

Per gli abbonati il rimborso è il 25% del canone mensile per ogni disservizio, consistente nel mancato accesso alla piattaforma.