Davide Astori, la moglie Francesca Fioretti commuove: la dedica davanti all'aurora boreale

Francesca Fioretti, dal Polo Nord, osserva l'aurora boreale e ricorda ancora una volta il suo Davide Astori. L'indimenticato e indimenticabile capitano della Fiorentina, morto il 4 marzo 2018, era infatti il compagno dell'ex gieffina, ma anche e soprattutto il papà della piccola Vittoria.

Proprio insieme alla sua bambina, Francesca Fioretti si è recata a Inari, in Lapponia, osservando l'aurora boreale. Proprio di fronte a questo spettacolo della natura, Francesca ha pensato al suo Davide Astori: «SBAM, ci hai trovate». Un pensiero commovente e sicuramente dedicato all'eterno numero 13 viola, come dimostrano gli hashtag "together" e "forever" scelti per corredare il post su Instagram.

Il post di Francesca Fioretti ha raccolto in poche ora quasi 70mila 'like' e in tanti hanno voluto ricordare insieme a lei il difensore centrale della Fiorentina e della nazionale. «Lui vi troverà sempre e ovunque», scrive uno dei follower. Mentre altri hanno riservato un pensiero proprio a Francesca, che con compostezza e discrezione porta avanti un lutto inaccettabile per proteggere la sua bambina: «Non sai quanto ti ammiro». Tra i tanti commenti 'vip', troviamo quelli di Melita Toniolo, Michela Coppa, Melita Toniolo, Matilda Lutz e Valentina Georgia Pegorer: tutti, davvero tutti, hanno apprezzato la dedica a Davide Astori ancora prima dello scatto mozzafiato pubblicato da Francesca.



