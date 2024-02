Dani Alves a processo per violenza sessuale, chiesti 12 anni di carcere

È cominciato stamattina il processo di Dani Alves, che è stato accusato di violenza sessuale lo scorso anno. L'ex terzino della Juventus è stato protato in mattinata in tribunale a Barcellona nel furgone della polizia insieme ad altri detenuti. Da gennaio 2023, il brasiliano è stato detenuto in via precauzionale, con il suo futuro che viene deciso oggi. La pubblica accusa, come riporta O Jogo, chiede 9 anni di carcere mentre i legali della vittima ne chiedono 12, ovvero il massimo della pena.

Dani Alves ya está en el banquillo para comenzar el juicio en el que está acusado de agredir sexualmente a una joven. El futbolista ha pedido anularlo porque cree que un "juicio paralelo" ha vulnerado su presunción de inocencia https://t.co/448FnEdXgp pic.twitter.com/X2oMXWLJMQ — Europa Press (@europapress) February 5, 2024

Cosa è successo

Nel 2022, l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain era stato accusato di violenza sessuale da parte di una ragazza. I due si sono incontrati in un night club nella città calatana e avrebbero avuto un rapporto sessuale all'interno del bagno. Le tracce del dna trovate sulle parti intime della vittima hanno inchiodato Dani Alves, che inizialmente ha negato tutto. Poi, il brasiliano ha rivisto le sue dichiarazioni ammettendo di aver mentito per non scioccare la moglie, la modella Joana Sanz che ha chiesto il divorzio.

Infine, l'ex Juve ha ammesso di aver avuto un rapporto con la vittima affermando sempre la consensualità.