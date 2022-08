Mentre Ronaldo valuta il clamoroso addio dallo United (decisive le tensioni delle ultime settimane, c’è sempre lo Sporting Lisbona in pressing), la sua ex Juve è pronta all’affondo decisivo per Depay. L’infortunio di Di Maria (fuori circa un mese) potrebbe dare la spinta definitiva all’operazione, già raggiunta l’intesa (biennale a 5 milioni più bonus a stagione) con l’olandese che sta trattando la rescissione di contratto con il Barcellona. Anche Rabiot si avvicina al Manchester United, si tratta sui bonus dell’ingaggio, e con l’uscita del francese la Juve potrebbe rilanciare per Paredes con il Psg.

Inter, addio vicino a Casadei

L’Inter intanto dice addio Cesare Casadei. Il giovane centrocampista va al Chelsea per 15 milioni più bonus per arrivare a un massimo di 20. Dopo l’addio di Pinamonti, fruttato 20 milioni, la campagna cessioni dei nerazzurri è già a buon punto. Ma non è detto che venga ceduto un big tra Skriniar e Dumfries. Anzi. Il Psg è arrivato nelle scorse settimane a quota 50 milioni. Il club di viale Liberazione ne vuole almeno 65-70. Cifra considerata alta dai parigini per un giocatore in scadenza nel 2023. Ora è tutto in mano a Nasser Al Khelaifi: deciderà lui se rilanciare o meno. E in quel caso si attenderà poi la risposta di Steven Zhang. Inzaghi non può ancora restare tranquillo.

Il Milan risponde con Diallo per la difesa e Onyedika per il centrocampo e punta il giovane Ross. Il Napoli ha diverse operazioni in dirittura d’arrivo: Ndombele (1 milione per il prestito con riscatto a 30 milioni) e Navas ma anche l’affondo per Raspadori, mentre Fabian Ruiz è sempre più vicino al Psg. Il Verona aspetta Cabal, difensore dell’Atletico Nacional Medellin, a 3 milioni di euro, l’Atalanta è ad un passo da Soppy dall’Udinese per 9 milioni di euro più 1 di bonus.