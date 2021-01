Cristiano Ronaldo, festa "fuorilegge" a Courmayeur: tradito da un video sui social (che è stato rimosso)

Cristiano Ronaldo tradito dai social. Il campione della Juventus avrebbe trasgredito le regole anti-Covid per festeggiare il 27° compleanno di sua moglie Georgina. L'attaccante bianconero non è stato convocato per la partita di Coppa Italia Juventus-Spal, vinta 4-0 dai bianconeri e ne avrebbe approfittato per varcare i confini regionali tra Piemonte e Val d'Aosta (entrambe zone arancioni) per trascorrere una due giorni sulla neve nella zona della Val Veny, a ovest di Courmayeur.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA «Ibrahimovic razzista via da Sanremo», rivolta social:... SPORT Cristiano Ronaldo a Dubai con la famiglia COPPA ITALIA Tutto facile per la Juve: 4-0 alla Spal, sfiderà l’Inter...

Secondo le indiscrezioni, CR7 e Georgina avrebbero soggiornato in un albergo ufficialmente chiuso e avrebbero anche fatto un giro in motoslitta. I due non sarebbero stati multati, almeno per adesso. A “tradirli” sarebbe stato un video pubblicato sul web e subito ritirato dall’autore. Lo scorso anno era stata solo Georgina, in compagnia dei figli, a fare una breve vacanza a Courmayeur.

Ultimo aggiornamento: 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA