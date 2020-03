Juve, ultimati tutti i tampoini: nessuna nuova positività

La Juventus in queste ore ha ricevuto gli esiti degli ultimi tamponi a cui sono stati sottoposti tutti i giocatori della Prima Squadra e lo staff che ha avuto contatti diretti con lo spogliatoio. Nessun altro giocatore in rosa è risultato positivo (nemmeno Ronaldo, testato a Madeira), oltre a Rugani, Matuidi e Dybala che proseguiranno il periodo di isolamento. Una buona notizia per la società bianconera dopo 11 giorni di apprensione in seguito alla positività di Daniele Rugani, prima caso di coronavirus della Serie A. Rimane da pianificare la ripresa degli allenamenti alla Continassa, ancora lontana, in attesa di capire se e quando si tornerà a giocare in campionato, intanto negli ultimi giorni oltre a Ronaldo, a Funchal, hanno lasciato l’Italia anche Khedira, Pjanic, Higuain e Douglas Costa, prevedibilmente tutti e cinque saranno sottoposti a un periodo di isolamento al loro ritorno in Italia.

Ultimo aggiornamento: 13:41

