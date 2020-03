Atalanta, i tifosi donano al “Giovanni XXIII” i rimborsi dei biglietti di Valencia

Un bel gesto per festeggiare comunque quella che, sportivamente parlando, sarebbe potuta essere per molti di loro una nottata storica. La Curva Nord dell'Atalanta, che questa sera in Spagna sfida in Champions il Valencia, ha deciso di rinunciare al rimborso del biglietto (la gara si disputerà a porte chiuse per il rischio coronavirus), o meglio di devolverlo all'ospedale Giovanni XXIII, uno di quelli in prima linea nella cura dei pazienti con Coronavirus. E hanno deciso di farlo anche altri atalantini. Si tratta di circa 1.200 tifosi per un totale di 60mila euro.

«Questa sera dovevamo vivere una delle serate più belle della nostra Storia, invece questa situazione di emergenza fa passare in secondo piano tutto» si legge sulla pagina Facebook “Sostieni la curva” che spiega di aver «deciso di devolvere all'Ospedale di Bergamo la somma dei nostri biglietti del settore ospiti di questa sera e nei prossimi giorni effettueremo il bonifico di 40.000 euro». In un comunicato A.T.A., l'associazione tifosi atalantini, rilancia l'iniziativa. «Se tutti gli iscritti con noi danno il loro ok a devolvere la quota del biglietto stadio, Ata potrà donare una cifra molto consistente, vicina ai 20.000 euro».

Ultimo aggiornamento: 15:02

