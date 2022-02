Brescia, esonerato Pippo Inzaghi: Cellino lo manda via nonostante il terzo posto in classifica. Torna Lopez

Massimo Cellino è sempre lo stesso. Il presidente vuole decidere lui la formazione. Pippo Inzaghi non lo ascolta e perde il posto da allenatore del Brescia nonostante il terzo posto in classifica a due punti dalla capolista Lecce. Fatale lo 0-0 di sabato sul campo del Cosenza quartultimo. Pareggio che di fatto non aveva portato ad alcuna conseguenza in classifica viste le “X” concomitanti di Lecce e Pisa. Sulla panchina del Brescia torna Diego Lopez.