Milan, incontro per Onana. Juventus, accordo con Milik. Inter, piace Chalobah

Il Milan va avanti su Jean Onana, mediano del Bordeaux, solo omonimo del secondo portiere dell’Inter. Il club di via Aldo Rossi è fiducioso di poter chiudere presto con il classe 2000 del Camerun. L’alternativa è Vranckx del Wolfsburg, ma c’è ottimismo di poter chiudere con Onana. I suoi agenti sono pronti a chiudere l’operazione con il Bordeaux. Si tratta dello stesso club da dove il Milan ha pescato Adli. Il Milan proverà come prima opzione a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma è pronto a fare un’offerta a titolo definitivo tra i 5 e i 6 milioni bonus compresi. Il Bordeaux ne chiede 10, ma Paolo Maldini e Frederic Massara puntano sulle difficoltà del club francese a fare mercato e a tesserare giocatori e potrebbe dare comunque l’ok.

Il giocatore ha dato priorità al Milan su tutte le altre offerte ricevute, c’è grande fiducia. Invece, la Juventus ritiene troppo alte le richieste di Depay (che continua a trattare la risoluzione del contratto con il Barcellona). Quindi, i bianconeri hanno trovato un accordo con il Marsiglia per Milik: prestito oneroso di 2 milioni e diritto di riscatto fissato a 8. Oggi è previsto un incontro tra la dirigenza e Massimiliano Allegri: si deciderà su chi puntare. In casa Inter si punta a un difensore. Sono ore di riflessione per Beppe Marotta e tutta la dirigenza. I nerazzurri hanno in mano Acerbi, ma il nome che piace è sempre quello di Chalobah. Il Napoli non molla Keylor Navas, mentre il Lecce non molla Umtiti.

