Calciomercato, il Milan punta De Ketelaere mentre Renato Sanches si riavvicina. Juventus, offerta per Koulibaly

È sfida al Leeds United per De Ketelaere. Il Milan non teme la concorrenza inglese forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi in rossonero. Così Paolo Maldini e Frederic Massara stanno preparando l’offerta finale per convincere il Bruges a cedere il proprio trequartista. Si parla di 30 milioni di euro più bonus (oppure una percentuale sulla futura rivendita). La prima offerta del club di via Aldo Rossi, quella di 20 milioni di euro più bonus, è stata rispedita al mittente. Cosa che aveva permesso l’inserimento del Leeds nell’affare. Ma De Ketelaere vuole il Milan e giocare in Champions, da qui il no al trasferimento in Premier. È il profilo ideale per Elliott: giovane, talentuoso, di prospettiva e con un ingaggio sostenibile, sui due milioni di euro. Può giocare come trequartista e come esterno destro.

Si fa dura per Ziyech del Chelsea. L’esterno vuole il Milan, ma l’ingaggio da 6 milioni di euro rappresenta un ostacolo. Se i Blues non aiutano, non si farà. Si riavvicina, invece, Renato Sanches. Sul portoghese il Psg tentenna. Ma non lo fa per Scamacca, anzi. I parigini sono pronti ad accogliere l’attaccante del Sassuolo. L’accordo è ormai a un passo: 40 milioni di euro più bonus l’offerta del Psg; 45 la richiesta del club emiliani. La distanza è colmabile. In attesa di sbloccare definitivamente Dybala, l’Inter saluta Vidal: va in Brasile, al Flamengo. Atteso l’incontro con l’entourage di Bremer e il quasi addio di Skriniar. Stasera (o al massimo domani mattina) sbarca Di Maria. La Juventus aspetta anche Pogba e tratta Koulibaly con il Napoli: è forte l’interesse del club bianconero. Ribadito da Cherubini a Ramadani nel faccia a faccia di ieri pomeriggio a Milano, anche se De Laurentiis non molla e ha pronta una nuova proposta di rinnovo per il difensore.