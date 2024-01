Calciomercato live, ultime notizie oggi: Juventus, niente Hendersonn: va all'Ajax. Milan, Nianzou nel mirino. Napoli, continuano i contatti per Barak.

Nuovo giorno, nuovi affari di calciomercato con la Serie A che è sempre molto attiva in questa finestra invernale. Non si ferma la ricerca di un centrocampista centrale da parte del Napoli che nelle scorse settimane ha seguito da vicino Lazar Samardzic. Il centrocampista, però, si è avvicinato alla Juventus e così Meluso ha virato su Barak della Fiorentina. I contatti tra le parti sono stati avviati e gli azzurri stanno continuando a spingere per il calciatore. Il Milan, invece, è sempre sulle tracce di un difensore centrale e ora sta senguendo Nianzou del Siviglia.

Ecco l ultime notizie di calciomercato in diretta.

De Rossi, come giocherà la Roma? Provata la difesa a 4: ecco le simulazioni di formazione per il Verona

Lecce, Pierotti si presenta

Il nuovo attaccante arriva dal Colon: «Mi volevano anche altre squadre, ma il Lecce mi ha entusiasmato. Sono forte fisicamente e mi piace l'1contro 1. Vengo qui per apprendere di più e vincere».

Lazio, Basic è a Salerno

Il centrocampista è pronto a cominciare al nuova avventura con la Salernitana ed è approdato in città.

Juventus, Henderson verso l'Ajax

Il centrocampista inglese è a un passo dal rescindere il contratto con l'Al-Ettifaq, con cui ha trovato l'accordo proprio per terminare l'accordo. Su di luio è molto forte l'Ajax pronto ad accoglierlo.

Lecce, c’è Pierret

Il Lecce si assicura il mediano Pierret in scadenza a fine giugno con il Quevilly-Rouen Merropol, club di Ligue 2, la serie B francese.

Sassuolo, idea Katseris

Il Sassuolo entra nella corsa a Katseris, esterno del Catanzaro, che piace a Genoa, Monza e Cagliari.

Verona, arriva Tavsan

L'attaccante del Nec, Tavsan, è in arrivo al Verona. Già fissare le visite mediche: sostituirà Ngonge.

Napoli, si insiste per Barak

Non solo Ngonge e Traore. Il Napoli continua a parlare con la Fiorentina per Barak in Arabia Saudita in occasione della Supercoppa.

Milan, Nianzou per la difesa

Il sogno del Milan è Buongiorno del Torino, ma l’obiettivo realistico è Tanguy Nianzou, in prestito dal Siviglia.

Genoa, c’è Musa per l’attacco

Il Genoa vuole rinforzare il reparto offensivo di Alberto Gilardino e ha fatto un’offerta al Benfica per Petar Musa, attaccante croato classe 1998. La proposta è un diritto di riscatto che può diventare obbligo in base al numero di reti.