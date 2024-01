Calciomercato live, ultime notizie oggi: Juventus, Djalò ai dettagli. Milan, Popovic è in città. La Roma segue anche Soyüncü

La seconda settimana di gennaio porta con sé nuove notizie di calciomercato, che sta scaldando l'inverno dei tifosi di calcio. La Roma continua con la ricerca di un difensore centrale che possa risolvere l'emergenza dopo l'arrivo di Huijsen. La Juventus si prepara a incassare grazie al passaggio di Radu Dragusin al Tottenham, con la trattativa che ormai è in chiusura a 25 milioni più 5 di bonus. Il Napoli, infine, valuta Nehuen Perez come piano B per rinforzare il reparto arretrato.

Ecco le ultime notizie di calciomercato di oggi live.