Calciomercato live, news oggi: Napoli su Barak, Lazio-Basic ai saluti, Benzema non si presenta al raduno

Gennaio è quasi arrivato a metà e con esso anche la finestra invernale di calciomercato, con le squadre di Serie A che stanno dando vita a diverse trattative. La Juventus non molla la pista Jordan Henderson e tiene in stand-by Samardzic. Il Napoli punta Barak della Fiorentina e spera di chiudere per Hamed Traoré. La Roma si prepara a salutare Renato Sanches, con un biglietto aereo verso Istanbul. Dall'altra parte del Tevere, la Lazio è vicina all'addio di Basic, verso la Salernitana. Benzema in Arabia non si presenta al raduno.

Il Napoli non molla Barak

Il Napoli vuole Barak e non molla. Per arrivare al trequartista della Fiorentina gli azzurri potrebbe inserire l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

La Lazio saluta Basic

La Lazio saluta il Basic, vicino alla Salernitana. Già la prossima settimana ci potrebbero essere le visite mediche con la squadra di Pippo Inzaghi.

Benzema non si presenta al raduno

Karim Benzema sempre più lontano dall’Al-Ittihad. Il centravanti francese non si è presentato in ritiro e quindi Gallardo non lo ha convocato per il mini stage negli Emirati.

Doig-Marsiglia: la situazione

Il Sassuolo si è inserito nella trattativa per Doig del Verona, presentando un’offerta più alta del Marsiglia. Ma il giocatore ha scelto i francesi. Si potrebbe andare al braccio di ferro.