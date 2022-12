Lazio, ufficiale: Kamenovic va allo Sparta Praga. In entrata Pellegrini resta un'occasione

Tempo di allenamenti sul campo e di mercato al di fuori, almeno in uscita. Non sarà un gennaio semplice per la Lazio in merito alle entrate, anche perché l’indice di liquidità non permetterà sfarzi ai biancocelesti. Sarri ha reso noto alla società che servirebbero due rinforzi: un terzino sinistro e un vice Immobile. Lotito invece ha ribadito prima di Natale al tecnico che difficilmente ci saranno nuovi arrivi, anche se uno spiraglio lo ha comunque lasciato aperto: «Vediamo che succede, strada facendo».

Ufficiale Kamenovic: prestito allo Sparta Praga

Al massimo i biancocelesti potranno cogliere occasioni, ma prima sarà opportuno cedere. Il primo tassello a tal proposito è stata la cessione di Kamenovic in prestito, ora anche ufficiale: «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo – si legge sul sito – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrije Kamenović a favore del club ceco AC Sparta Praga». Un trasferimento che assicurerà un risparmio di circa 300mila euro netti sull’ingaggio, ancora poco per eventuali entrate. Ecco perché sarebbe determinante piazzare anche Fares. Con un eventuale prestito del franco-algerino, la Lazio raggiungerebbe un tesoretto attorno al milione di euro che potrebbe permettere a sua volta un’entrata in prestito, ma per ora non ci sono interessamenti concreti per l'ex Spal.

Pellegrini occasione di mercato, ma nessun incontro

Ad oggi quest’ultima potrebbe arrivare sulla fascia sinistra. Anche se non è il preferito di Sarri, per sopperire all’assenza di un terzino di piede mancino la società sta pensando seriamente a Luca Pellegrini, al momento a titolo temporaneo all’Eintracht Francoforte e continuamente proposto dall’entourage Raiola. Un’occasione appunto, visto che nonostante per i prossimi sei mesi debba percepire 1,5 milioni di euro, poiché metà dello stipendio lo paga la Juventus la Lazio dovrebbe assicurargli 750mila euro. Ecco perché l’ex giallorosso per ora resta l’unica possibilità a differenza di Parisi e Valeri. Empoli e Cremonese vorrebbero guadagnarci, perciò non verrà presa in considerazione l’ipotesi del prestito a gennaio.