Calciatore arrestato per stupro, caos Premier League. «Ha 30 anni e dovrebbe giocare ai mondiali in Qatar»

Un calciatore della Premier League è stato arrestato con l'accusa di stupro. È stato arrestato a Londra, nella zona nord della capitale britannica. Secondo gli inquirenti avrebbe commesso violenza sessuale. Non si conosce però l'identità del giocatore. E questo per motivi legali. Secondo quanto riportato dal tabloid Sun, il calciatore si avvia verso i 30anni ed è in procinto di partecipare ai mondiali in Qatar. Gli inquirenti lo hanno trattenuto per interrogarlo circa un incidente avvenuto lo scorso mese. La polizia ha confermato il fermo.

