Bonucci alla Roma? Tifosi infuriati: «Rappresenta ciò che abbiamo sempre odiato, pronti a fischiarlo»

La Roma pensa a Bonucci per sopperire alle assenze in difesa. Da Smalling, il cui ritorno è un enigma, a Ndicka, prossimo alla partenza per la Coppa d'Africa, la società giallorossa sta valutando se ingaggiare l'ex juventino, considerato un profilo di esperienza pronto a entrare immediatamente in campo. Ma i tifosi non ci stanno. L'ex difensore della Juventus ha voglia di tornare in Italia con la sua avventura allo Union Berlin che non è così idilliaca come sperava. Fino ad ora ha giocato solo 7 partite in Bundesliga, di cui solo 5 da titolare. Numeri non molto entusiasmanti per il viterbese che ora è rientrato tra i tanti nomi presenti sulla lista di Tiago Pinto, a caccia del profilo giusto da regalare a Mourinho in vista di gennaio e dell'apertura del calciomercato.

Bonucci alla Roma, scoppia la protesta

L'idea di avere in rosa uno come Bonucci ha scatenato i tifosi della Roma che sui social hanno riversato tutta la loro rabbia.

In molti hanno riesumato i vecchi screzi che ci sono stati con l'ex juventino, come ad esempio la foto pubblicata nel 2014 dopo la partita vinta con i giallorossi proprio grazie a un suo gol. La didascalia della sua esultanza era «Sciacquatevi la bocca» con tanto di hashtag «#3punti» e «#godoancora».

Scorrendo su X, ex Twitter, si incontrano diversi tweet di romanisti che non vogliono Bonucci in giallorosso. «Rappresenta tutto quello che ogni tifoso della Roma ha sempre odiato», scrive Tiago, mentre Filippo domanda: «Se dovesse arrivare lo fischierei dal primo istante». Sulla stessa riga è Dilinguente che scrive: «Sia chiaro: Bonucci sta bene dove sta, non lo vorrei mai alla Roma». Infine, anche Ivan manda il suo messaggio a Pinto e alla società: «Vanno bene tutti, ma Bonucci no».

Calciomercato Roma, i tifosi: «Troppi infortuni per Bonucci»

Tra tutti i tweet dei tifosi della Roma c'è anche chi si oppone all'arrivo di Bonucci non solo per le maglie vestite e per i suoi atteggiamenti, ma anche per lo storico clinico. Al centro delle polemiche ci sono i tanti infortuni che hano minato le stagioni di Leonardo: «È un calciatore finito» e «Fisicamente non è integro e di giocatori rotti ne abbiamo parecchi».

C'è anche chi dice «nì»

Nel mare di tweet che guardano con diffidenza a un approdo di Bonucci alla Roma nella finestra invernale di calciomercato, ci sono pochi che guardano con curiosità all'ex Juventus: «Se dovesse arrivare non tiferei contro». Andrea poi continua: «Capirei la scelta, ma non sarei entusiasta». Infine c'è chi chiosa con una foto di Bonucci in giallorosso: «La mia crociata è iniziata, per ora il carro è vuoto ma poi sarà troppo tardi per salire».