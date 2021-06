“Sognavo da bambino di giocare una partita in maglia bianconera: mi sarebbe bastata una volta sola per essere felice per sempre” ha detto una volta Giampiero Boniperti che se n’è andato nella notte torinese per una crisi cardiaca a 92 anni, quasi 93: era del 1928, nato il 4 luglio, come il titolo del film di Oliver Stone. Quella maglia che una volta sarebbe bastata, la indossò, invece, 443 volte. Sempre e solo quella.

