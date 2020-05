Bologna, positivo un membro dello staff: sospesi gli allenamenti

Il Bologna comunica che l'ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff.

«In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro», prosegue la società.

Lo staff comprende Sinisa Mihajlovic, il vice Miroslav Tanjga, il tattico Emilio De Leo, i collaboratori Gabriel Raimondi, Renato Baldi, il preparatore dei portieri Luca Bucci, i preparatori atletici Massimiliano Marchesi, Stefano Pasquali e Nicolò Prandelli (figlio di Cesare) oltre al match analyst Davide Lamberti.

Mihajlovic, la figlia Viktorija «Famiglia e calcio hanno tenuto in vita mio padre»

La nota è stata pubblicata proprio dal club che, attraverso i propri organi ufficiali, ha dunque confermato un caso di sospetta positività al nuovo Coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA