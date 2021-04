Bayern-Psg e Porto-Chelsea dalle 21 diretta: stasera le altre due partite dei quarti

BAYERN-PSG

Forse una finale anticipata. Sicuramente una delle partite dei quarti più interessante. Il Bayern campione in carica sfida il Psg, una delle candidate alla vittoria finale che ha asfaltato il Barcellona agli ottavi. Tanti gli assenti stasera. Da Lewandowski - infortunio con la Nazionale - a Gnabry, positivo al Covid. Così come Verratti e Florenzi, colpiti dal virus nel ritiro azzurro. Ma senza dubbio ci sono altri elementi in grado di fare la differenza.

SEGUI LA DIRETTA

PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting. All.:Flick.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Herrera; Di Maria, Neymar, Mbappé; Kean. All.:Pochettino.

PORTO-CHELSEA

Sia la gara d'andata che quella di ritorno si giocheranno a Siviglia. Fattore campo praticamente annullato in questa sfida che vede di fronte la squadra che ha eliminato la Juventus, e quella inglese che con Tuchel ha cambiato passo. Sono favoriti gli inglesi, anche se Conceicao ha dimostrato di essere in grado di giocarsela con tutti. I Blues comunque arrivano dalla prima sconfitta con il nuovo tecnico. Cinque sberle prese in casa dal West Brom.

SEGUI LA DIRETTA

PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Pepe, Mbemba, Sanusi; Corona, Uribe, Grujic, Otavio; Marega, L.Diaz. All.: Conceiçao.

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Havertz, Mount; Werner. All.: Tuchel.