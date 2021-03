Serie B, ct dell'Ascoli pronuncia «per 12 volte espressioni blasfeme»: multa da 1.250 euro

Ha pronunciato più volte delle frasi «blasfeme» nel corso della partita: l'allenatore dell'Ascoli Andrea Sottil ha ricevuto una multa di 1.250 euro per avere «pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte, espressioni blasfeme». Ad annunciarlo è la stessa Figc. L'episodio si è verificato durante il match di serie B contro la Reggiana. Nonostante l'episodio, si apprende, il tecnico Sottil non è stato squalificato perché ha ammesso la sua colpa e ha patteggiato la pena.

Il precedente

L'episodio dell'allenatore Andrea Sottil arriva dopo un altro caso mediatico, quello del tecnico del Crotone Serse Cosmi. Che 12 giorni fa si è detto dispiaciuto per il rumore mediatico suscitato dalle sue parole dopo il match con la Lazio: «La mia era una riflessione in generale - si legge in una nota dell'allenatore apparsa sul sito della società - auspicavo solo che si avesse la serenità di valutare con più attenzione eventuali frasi dette in momenti di tensione. Non ho mai pensato di sdoganare la blasfemia e far passare una bestemmia come una cosa normale». Cosmi in quell'occasione ha ribadito: «Spero di aver fugato così in maniera definitiva qualsiasi dubbio su quello che è il mio pensiero e che si possano evitare eventuali strumentalizzazioni», così il ct del Crotone.