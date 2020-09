Totti sibillino sul futuro: «Ormai sanno tutti cosa farò...»

«Farò cose carine in futuro. Quali? Ormai lo sanno tutti». Francesco Totti pone un velo di mistero su cosa accadrà nei prossimi mesi alla sua vita professionale. Già procuratore con la sua agenzia di management sportivo, Francesco vorrebbe rientrare nella Roma ora che la proprietà è cambiata con l’acquisto della società da parte di Dan Friedkin. Intanto, continua a divertirsi sui campi di calcio a otto come è accaduto ieri in occasione della finale di Supercoppa tra la Lazio e la sua squadra, vinta dalla formazione biancoceleste: «È piacevole incontrare ragazzi così giovani, mi gratifica. È sempre un derby, anche se le categorie sono diverse», ha detto l’ex attaccante giallorosso ai microfoni del Tg3 Lazio. Sul campo anche Cristian, il figlio che gioca nelle giovanili della Roma: «Sta a lui decidere che sport praticare, l’importante è che lo faccia con passione, determinazione e la voglia che ci ho messo io. Gli insegnerò valori e principi dello sport».

