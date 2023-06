Allegri, nuovo rilancio dall'Arabia: offerta di ingaggio monstre da 30 milioni a stagione. La reazione della Juventus

I grandi campioni non bastano più, ora l’Arabia Saudita ha messo nel mirino anche gli allenatori. E fa sul serio. Mentre la Juve si prepara a pianificare la prossima stagione sul mercato (con Weah a un passo dall’accordo totale e il trasferimento a Torino dal Lille), Allegri è in vacanza in Sardegna e intanto i media arabi (in particolare il sito Sport360 Saudi, ripreso da ESPN) rilanciano con forza la sua candidatura sulla panchina dell’Al-Hilal, club che due settimane fa a Montecarlo gli aveva recapitato un’offerta monstre da 20 milioni a stagione con 2 anni + 1; cifre tre volte superiori al suo ingaggio attuale, ma insufficienti a convincerlo al grande salto, anche per motivi familiari.

Nelle ultime ore il club saudita avrebbe provato a convincerlo con un ulteriore rilancio vicino ai 30 milioni a stagione.

Proposta che rischia di far vacillare chiunque, anche se Max ha sempre dato la precedenza alla Juventus e fino a questo momento non ha dato segnali di insofferenza. E dalla Juventus arrivano smentite categoriche sulla possibilità di una separazione imminente con Allegri, nonostante gli screzi degli ultimi mesi con Francesco Calvo e nonostante l’imminente arrivo di Cristiano Giuntoli, non proprio in cima alle preferenze del tecnico livornese. In caso di clamoroso addio la Juve virerebbe su Tudor, nome già sondato qualche settimana fa dopo l’addio al Marsiglia e in vantaggio su Conte, al momento solo una suggestione.