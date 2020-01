Sport & Cultura, evento dei "Veterani" a Ca' della Nave: premio Ercole Olgeni ai Black Lions

VENEZIA - La 3. edizione di "Sport & Cultura", il focus annuale dei Veterani dello Sport della provincia di Venezia (la sezione Ercole Olgeni dell'Unvs) andrà in scena nella cornice della sala convegni del Golf Club di Ca' della Nave a Martellago lunedì prossimo, 27 gennaio. "Sport, arte, impresa e turismo" è il tema a tutto tondo ell'evento. UN tema che sarà affrontato da un parterre di relatori d'eccezione a partire dall'assessore regionale veneto allo Sport Cristiano Corazzari, il direttore dell'Accademia di Belle Arti, Giuseppe La Bruna, il manager e ad della società Seingim, Fabio Maranese, il delegato Cultura di Confindustria, Rinaldo Boggiani e il direttore della Fondazione Marca Treviso, Alessandro Martini.



La giornata sarà anche l'occasione per la consegna del premio "Ercole Olgeni" al team manager e allenatore dei Black Lions Venezia (hockey in carrozzina) pluricampione d'Italia Sauro Corò.



Moderatori l'ex presidente dell'Unvs, l'editore Carlo Mazzanti, e il suo successore, il giornalista del Gazzettino, Gigi Bignotti. Prevista la presenza del delegato regionale veneto del Coni Gianfranco Bardelle e del consigliere nazionale Unvs Prando Prandi.