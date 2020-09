Us Open, finale inedita tra Thiem e Zverev. Che saltano gli Internazionali di Roma

Dominic Thiem in finele troverà il tedesco Sacha Zverev. Agli Us Open, travagliata edizione 2020, un finale inedito . New York senza il pubblico delle grandi occasioni, anzi totalmente senza pubblico a causa della pandemia. E soprattutto priva dei mostri sacri Roger Federer e Rafa Nadal, e con Novak Djokovic numero uno del mondo messo fuori gara da un gesto poco sportivo, seppur involontario. La scena dunque è stata tutta dei giovani rampanti e aspiranti successori a un posto sulla prima linea del tennis mondiale.



Entrambi hanno annunciato il forfait per l'edizione 2020 degli Internazionali BNL d'Italia, al via oggi con i tabelloni di qualificazioni maschili e femminili. Il loro ritiro arriva appena prima del sorteggio del main draw, che si svolgerà oggi pomeriggio alla presenza degli azzurri Lorenzo Sonego e Camila Giorgi