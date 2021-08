Tokyo 2020, terremoto durante le Olimpiadi: l'inviato continua la diretta tv. La terra trema a Tokyo durante i giochi olimpici. Una scossa di magnitudo 6.0 è stata registrata al largo della costa est ed è stata avvertita indistintamente ai piani alti. In rete il video di un inviato australiano, Mark Beretta, che prosegue la diretta televisiva. È accaduto alle 5.33 locali (le 22.33 di martedì 3 agosto in Italia).

Non bastava il Covid-19 a spaventare le Olimpiadi, i sismografi hanno registrato una scossa al largo della costa della prefettura orientale di Ibaraki. Il sisma è stato avvertito soprattutto ai piani alti degli edifici dalla popolazione e dagli atleti presenti in questo momento in Giappone. Non si contano fortunatamente danni a cose o persone e non è stato segnalato alcun allarme tsunami. Pochi minuti dopo è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 5.6. La zona interessata si trova a circa 100km a nord di Tokyo.

"Welcome back to the Olympic city where we are currently in an earthquake"@MarkBeretta just powered through his sports report while Tokyo was being hit by a tremor 👊🏻 pic.twitter.com/O4pUxM1yHD

— Sunrise (@sunriseon7) August 3, 2021