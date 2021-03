Tirreno-Adriatico, sprint vincente di Van der Poel a Gualdo Tadino

Dopo la vittoria ottenuta sabato scorso alla Strade Bianche, Mathieu Van der Poel si impone anche alla Tirreno-Adriatico nel difficile sprint di Gualdo Tadino. Nella tappa più lunga della Corsa dei Due Mari, il portacolori della Alpecin-Fenix ha regolato in volata il rivale di sempre, Wout Van Aert, che conserva la maglia di leader della classifica generale, e l'azzurro Davide Ballerini, che chiude in terza posizione.

APPROFONDIMENTI CICLISMO Tirreno-Adriatico: Alaphilippe vince a Chiusdino, Van Aert resta... CICLISMO Tirreno-Adriatico, Van Aert sfreccia nella prima tappa

Il grande deluso di giornata è senza dubbio il campione del mondo, Julian Alaphilippe, che ha perso le ruote dei migliori a 500 metri dal traguardo, mentre era in lotta per la vittoria. L'iridato non riesce quindi a bissare il successo ottenuto nella tappa di ieri, chiudendo oltre la trentesima posizione.

Dopo le prime tre frazioni, la classifica generale della Tirreno-Adriatico resta molto corta: Van Aert ha infatti solo quattro secondi di vantaggio su Van der Poel, dieci su Alaphilippe e 19 su Mikel Landa. La classifica si appresta però ad essere rivoluzionata, in quanto domani ci sarà la Terni-Prati di Tivo, lunga 148 km, con arrivo in salita: sullo stesso arrivo, nel 2012 e nel 2013, si imposero Vincenzo Nibali e Chris Froome. SI tratta quindi di salita vera, impegnativa, che costringerà gli uomini di classifica a scoprire definitivamente le carte. Attualmente, il migliore degli azzurri in classifica generale è proprio Nibali, che ha 20 secondi di ritardo rispetto a Van Aert.

Ultimo aggiornamento: 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA