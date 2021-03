Acapulco, Musetti cede a Tsitsipas ma da lunedì sarà fra i Top 100

Si ferma in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Acapulco. L'azzurro è stato eliminato dalla testa di serie numero 1, Stefanos Tsisipas. Il greco si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3 dopo quasi un'ora e mezza di gioco. Per il titolo ora Tsisipas dovrà vedersela con Alexander Zverev che si è aggiudicato il derby tedesco con il connazionale Dominik Koepfer per 6-4, 7-6.

Da lunedì il tennista italiano entrerà fra i primi 100 al mondo e ora guarda al Masters 1000 di Miami, dove spera di entrare nel tabellone principale senza passare dalle qualificazioni, essendo al momento il primo degli esclusi.