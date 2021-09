Diretta Sinner-Zverev, Us Open live. L'azzurro sfida il tedesco agli ottavi di finale

Continua il sogno americano di Jannik Sinner, che al terzo turno degli Us Open ha sconfitto in cinque set il francese Gael Monfils, aggiudicandosi un posto agli ottavi di finale, dove il gioco inizierà a farsi duro veramente. L'altoatesino alle 18:00, salvo variazioni di orario on going dovute all'occupazione dei campi, sfiderà infatti Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che viene dalla vittoria per forfait dello statunitense Jack Sock e che a Flushing Meadows, quest'anno, ha perso un solo set. In serata invece Matteo Berrettini sfiderà l'altro tedesco Oscar Otte, in una sfida sicuramente più agevole ma non priva di insidie.