Sinner quanto guadagna se vince la finale degli Australian Open, il direttore del torneo: «Montepremi record»

Un montepremi record per gli Australian Open. specificato il direttore del torneo Australian Open Craig Tiley. “È fondamentale per per il successo dello Slam garantire che i migliori giocatori del mondo ricevano un compenso adeguato - ha proseguito -. Sappiamo che ciò consente ai giocatori di investire nella propria carriera e, in molti casi, li aiuta a prepararsi al successo durante tutto il periodo». Ma quanto guadagnerà Jannik Sinner se vincerà la finale?

Sinner in finale agli Australian Open, Djokovic: «Mi ha cancellato dal campo, ha fatto tutto meglio di me. Sono scioccato»

​Il record nel 2023

Un anno da incorniciare per l'altoatesino. Con la finale in Australia il 22enne ha raggiunto quota 9,6 milioni di euro nel 2023. Nessun tennista italiano mai come lui . È il guadagno annuale più alto mai raggiunto. Una cifra che è riuscito a raggiungere grazie alla semifinale a Wimbledon e al successo in Coppa Davis. In carriera, in totale, ha raccolto 16,8 milioni di euro complessivi.

Il montepremi per il campione dell'Australian Open

I campioni del singolo porteranno a casa 3,15 milioni di dollari australiani. Un incremento del 5.88% rispetto al 2023, quando era $2,975,000. In base al tasso di cambio attuale, porterà a casa circa 1,9 milioni di euro. Il premio aumenta di round in round. Per le qualificazioni al primo turno $ 120.000, al secondo $180.000, mentre i semifinalisti hanno guadagnato $ 990.000. Bisogna quindi considerare che aver raggiunto la finale agli Australian Open gli ha garantito un incasso pari a 1,06 milioni di euro.





I ricavi dagli sponsor

Ci sono poi i ricavi dagli sponsor, che garantiscono a Sinner un’entrata annua pari a 5 milioni di euro. Tra questi, da menzionari i contratti con Head (fornitore di racchette), Gucci, Lavazza, Rolex, Fastweb, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Technogym, Intesa Sanpaolo, Pigna e Panini. Nike, invece, gli garantisce 15 milioni di euro all'anno stando ai dati de La Gazzetta dello Sport.