Sinner, le 10 curiosità sul nuovo campione: dalla famiglia alla fidanzata (e iniziò con un altro sport)

Jannik Sinner è il grande osservato speciale e tutti gli italiani da qualsiasi angolo del mondo proveranno a dare il proprio sostegno all'azzurro in vista della finale degli Australian Open, in programma domenica 28 gennaio.

Il giovane talento è a caccia del suo primo Slam e dopo aver battuto Djokovic è davvero a un passo dal trionfo. Sulla sua strada si troverà Medved che è reduce dalla vittoria in rimonta contro Zverev. Tutta l'Italia è con Sinner che vuole rendere indimenticabile la sua domenica a Melbourne. Sono tante le curiosità su Jannik, vi sveliamo i 10 punti principali della sua vita.

Sinner-Medvedev, domani la finale: dove vederla in chiaro, orario, i precedenti, raking e le quote

I titoli

A soli 22 anni Jannik è numero 4 nel ranking Atp (la più alta per un tennista italiano dal 1973, a pari merito con Panatta) e sta per disputare la sua prima finale di uno Slam. In carriera ha già vinto un oro nella Coppa Davis 2023, ma anche un titolo Masters 1000, 3 ATP 500 e 6 ATP 250.

L'inizio sugli sci

Il percorso sportivo di Jannik è iniziato sugli sci. Già a 3 anni inizia a cimentarsi sulle piste innevate, vincendo a 7 anni il 32esimo Gran Premio giovanissimi 2009. Si dedica principalmente allo sci alpino fino ai 13 anni. Come raccontato anche dal padre, è stato campione italiano. Gli piaceva molto sciare ma la sua vera vocazione era il tennis.

La famiglia

Sinner è nato il 16 agosto 2001 a San Candido, in provincia di Bolzano. Cresciuto a Sesto in una famiglia di madrelingua tedesca, è figlio di Siglinde e Hanspeter. Cresce all'ombra di un rifugio denominato Fondovalle. Ha un fratello maggiore, Mark (adottato quando i genitori credevano di non poter avere figli) che è nato in Russia. Jannik ha più volte raccontato dello splendido rapporto col fratello.

Gli inizi nel tennis e le tappe significative

Il suo esordio nel tennis professionistico arriva a 14 anni dopo aver coltivato il suo talento nei campi di Bordighera. L'anno dell'exploit è il 2019, quando Jannik ottiene una wild card per gli Internazionali d’Italia e la sua prima vittoria in un Masters 1000, su Steve Johnson. In quell'anno riesce a conquistare un posto nel tabellone degli US Open, nonchè il suo primo Slam. Nel finale di stagione vince alla Next Gen ATP Finals, torneo che raggruppa i migliori giovani talenti del tennis internazionale.

Vita privata: la fidanzata

Jannik è un ragazzo particolarmente riservato, soprattutto in merito alla sua vita sentimentale. Dal 2020 al 2021 è stato fidanzato con Maria Baccini, influencer e modella 22enne. Dopo la rottura, i due sarebbero tornati insieme, dopo essere stati avvistati anche a San Siro per il match tra Milan e Borussia Dortmund di qualche mese fa. Negli ultimi mesi a Jannik era stata associata un’altra modella e influencer, l’altoatesina Laura Margesin. Forse anche per mettere a tacere quelle voci, Sinner e La Baccini sono usciti allo scoperto.

Gli allenatori e il preparatore atletico

Nel febbraio 2022 decide di separarsi dopo otto anni da Riccardo Piatti, colui che l'ha portato da giovanissimo per la prima volta nella classifica Atp. Sinner sapeva di doversi mettere in discussione per far brillare il proprio talento e ha deciso di affrontare una nuova sfida. Infatti si è affidato a due allenatori, diversi ma complementari tra loro: Simone Vagnozzi e Darren Cahill, rispettavimente allenatore e super coach. La scelta si sta rivelando fino ad ora azzeccata. Il preparatore fisico è Umberto Ferrara, entrato nello staff al seguito di Jannik dopo l’avvento di Vagnozzi, con cui aveva già lavorato ai tempi di Marco Cecchinato. Si occupa del lavoro fisico e dell’alimentazione del talento azzurro.

Gli sponsor

Oggi i grandi brand fanno a gara per accaparrarsi Jannik Sinner e una delle più lungimiranti è stata Gucci che lo ha scelto come brand ambassador e ha deciso di presentare la collaborazione durante l'ultimo Wimbledon. L'azzurro è testimonial anche di Rolex, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Parmigiano Reggiano e Techogym. I contratti già in essere gli hanno fruttato fino ad oggi circa 3 milioni di euro netti a stagione. A questa cifra si aggiunge il contratto firmato con Nike nel 2019, e rinnovato nel 2022 per altri 10 anni, con il quale Sinner guadagnerà nel complesso 150 milioni di dollari, ovvero 15 milioni all’anno. L'unica collaborazione di cui non è noto il guadagno è quella con Gucci.

Manager

Il manager di Jannik è il britannico Lawrence Frankopan che nel 2011 ha fondato la società StarWing Sport Management. In passato il tennista italiano è stato seguito anche da Chris Evert, Goran Ivanisevic e Stan Wawrinka. L'altra figura di riferimento per Sinner è Alex Vittur che svolge il ruolo di consigliere in quanto amico di Jannik: è un ex tennista, punto fermo per la carriera dell'azzurrino.

Quanto guadagna

Durante ogni torneo i tennisti incassano una cifra sempre maggiore ad ogni turno superato. I montepremi, inoltre, variano a seconda dell'importanza del torneo, con i più preziosi che sono i quattro Slam del circuito: Roland Garros, Wimbledon, Us Open e Australian Open. Quest’ultimo è il più ricco di tutti, con un montepremi complessivo di circa 54 milioni di euro, di cui più 2,8 milioni che spettano al solo vincitore. Sinner ha raggiunto la sua prima finale Slam proprio in Australia.

La passione per il Milan

Appassionato di calcio, Jannik è tifoso del Milan e spesso è stato avvistato a San Siro per assistere alle partite dei rossoneri. Nel dicembre 2021 Sinner è stato a Milanello a far visita alla squadra. Non ha mai nascosto la sua ammirazione per Ibrahimovic.