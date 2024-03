Sinner n.2 se... Jannik punta il Masters 1000 di Miami (Djokovic out ) e cerca la rivincita con Alcaraz. Ecco cosa dovrebbe succedere

Terminato l'Indian Wells con il trionfo di Carlos Alcaraz, è già tempo di proiettarsi sul prossimo Masters 1000, quello di Miami (oggi alle 18 i sorteggi). Jannik Sinner va a caccia della rivincita contro Alcaraz dopo la sconfitta nella semifinale di Indian Wells. L'azzurro e lo spagnolo saranno teste di serie rispettivamente numero 2 e 1 e potranno quindi scontrari solo in finale.

Alcaraz e l'infortunio nascosto alla caviglia: «La vittoria a Indian Wells significa molto, avevo molti dubbi sulle mie condizioni»

Nel 2023 proprio Sinner aveva avuto la meglio sullo spagnolo in semifinale, perdendo poi contro Medved all'ultimo atto. Questa volta avrà la possibilità di rifarsi, rimediando alla delusione in California e provando a proseguire il fantastico avvio di 2024, iniziato con la vittoria dell'Australian Open e dell'ATP 500 di Rotterdam. Ha mancato il sorpasso su Alcaraz al secondo posto ma in Florida punterà ad arrivare in fondo, sfruttando anche il forfait di un colosso come Novak Djokovic.

Il serbo, infatti, dopo la sorprendente eliminazione ad Indian Wells contro Luca Nardi, ha deciso di non prendere parte al torneo della Florida.

Sinner sarà N°2 al mondo se...

Jannik Sinner anche a Miami avrà la possibilità di diventare N°2 al mondo. La condizione affinché possa diventarlo è che Sinner vinca il titolo e Alcaraz venga eliminato entro i quarti di finale. Un'opzione remota ma non impossibile.

La top 4 aggiornata in vista del Masters 1000 di Miami

Novak Djokovic 9725

Carlos Alcaraz 8445 (-300)

Jannik Sinner 7710 (-600)

Daniil Medved 6765 (-1000)