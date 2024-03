Sinner tiene l'ombrello alla raccattapalle sotto la pioggia: il gesto che fa vergognare Alcaraz (che invece si fa coprire)

La finale di Indian Wells 2024 non è andata per il meglio per Jannik Sinner che si è arreso a Carlos Alcaraz in tre set. Nel corso del primo, vinto proprio dall'italiano, questi ha dato sfoggio della sua eleganz e signorilità battendo lo spagnolo moralmente. Dopo appena venti minuti di partita, la pioggia si è abbattuta sul campo californiano e i due sono stati riparati da due raccattapalle a bordocampo. Mentre lo spagnolo era seduto senza movere un dito, con una ragazza che teneva il suo ombrello, Jannik ha dato uno smacco morale all'avversario tenendo lui il parapioggia e scambiando anche qualche parola con la ragazza visibilmente emozionata.

Un gesto che non è passato inosservato e che ha dimostrato grande maturità da parte del classe 2001.

Sinner sconfitto in semifinale da Alcaraz, fallito il sorpasso: lo spagnolo resta n.2 al mondo. Per Jannik primo ko del 2024

La partita

Il primo set è stato poi vinto 6-1 da Sinner che ha anche strappato una battuta all'avversario conquistando così la prima partita. Nella seconda, però, Alcaraz ha alzato il ritmo e ha pareggiato vincendo 6-3. Nell'ultimo set, dopo una battaglia serrata, Jannik ha perso due battute e si è dovuto arrendere al talento di El Palmar.