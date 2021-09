Live Serbia-Italia, primo set 18-19: muro vincente delle azzurre

​DIRETTA

PRIMO SET

17-16 il challenge dà ragione alle slave

15-15 ace di Sylla, pareggio delle azzurre

13-12 la ribaltano le padrone di casa

10-12 allungo delle azzurre con Pietrini

9-8 le slave chiudono un lungo scambio

6-6 Chirichella sulla parallela

5-5 Egonu pareggia i conti

3-1 Primo allungo delle serbe

APPROFONDIMENTI SPORT Italia-Olanda 3-1, Egonu trascina le ragazze del volley in finale... VOLLEY Italia-Olanda 3-1, Egonu trascina le ragazze del volley in finale...

Stasera, alle ore 20, a Belgrado, si giocherà l'ultimo atto degli Europei femminili di pallavolo. A scendere in campo, la squadra di Davide Mazzanti che se la vedranno contro le padrone di casa della Serbia, che già le avevano eliminate ai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che sono, soprattutto, le campionesse in carica (da due edizioni). Tornando, però, all'Italvolley donne, il gradino più alto del podio manca da ben 12 anni. All'ora l'avversaria era l'Olanda, annientata ieri per 3-1 in semifinale.

Italia-Serbia, la finale degli Europei di pallavolo femminile: dove vederla in tv e streaming

La finale tra Italia e Serbia in diretta dalle ore 20 dalla Stark Arena di Belgrado sarà trasmessa su RaiTre e in streaming su RaiPlay e Dazn.