Giocatrice di 17 anni presa a ceffoni dall'allenatore Luciano Bongiorno, 51 anni, per un errore durante una partita. Una scena terribile quella accaduta ieri al PalaSojourner di Rieti, dove erano in corso gli spareggi di serie B femminile di basket. Dilettantismo puro, solo divertimento, con il tecnico che ha anche il ruolo di educatore soprattutto nei confronti delle sue atlete minorenni. Invece è volato quel ceffone: una scena avvenuta davanti anche ad alcuni genitori delle giocatrici.

Nella partita che vedeva opposta il Basket Roma contro la favorita Aran Cucine Roseto, all'intervallo tra primo e secondo tempo il coach delle romane ha prima aggredito verbalmente una sua giocatrice di 17 anni e poi, mentre continuava ad urlare addosso tornando verso la panchina, le ha rifilato un pesante ceffone alla nuca.

Tutto è stato scatenato da un errore di gioco: nelle fasi finali del primo tempo la ragazza ha tentato un'entrata a canestro, non riuscendo però ad andare a segno.

Nei residui secondi prima della sirena, Roseto ha avuto modo di scattare in contropiede trovando la tripla del 34-38 con cui le due squadre sono andate al riposo lungo. Quell'azione ha mandato su tutte le furie il tecnico romano che, mentre le atlete andavano nelle rispettive panchine, ha cominciato ad urlare a metà campo all'indirizzo della sua giocatrice e poi l'ha colpita alla nuca. Nel palazzo reatino è calato il gelo sul momento e, ciò che colpisce, è che non ci sono stati immediati provvedimenti dalla coppia arbitrale né, tantomeno, una reazione degli altri membri dello staff.

Per la cronaca la gara, che valeva per il terzo e quarto posto nel campionato di serie B, è stata poi vinta dalle romane per 72-58 e la squadra capitolina andrà a giocarsi gli spareggi per la promozione in A2.

Il presidente del Basket Roma è Giuliano Maresca, ex giocatore di serie A e serie A2, molto noto a Rieti per aver militato anche in amarantoceleste nel 2000/2001 per una stagione ma, soprattutto, per le tante sfide da avversario con le maglie di Montegranaro e Roma.

La spiegazione del tecnico. L'allenatore Luciano Bongiorno spiega quanto avvenuto: "Conosco la ragazza dall'età di 6 anni - afferma - ora ne ha 17. Mi sono avvicinato a lei che aveva sbagliato un tiro semplicemente per spronarla, per dirle di non abbattersi. Chiedo scusa se dal linguaggio del corpo ho commesso errori, ma assolutamente non era mia intenzione colpire nessuno. Mi avvicino per spronarla e dare una pacca di conforto, le sfioro la coda dei capelli. Ma ripeto: non c'era alcun intento diverso. Sono insegnante alla scuola elementare e allenatore da 32 anni e mai accaduto nulla. Tutto è iniziato da due sostenitori di Roseto, che hanno iniziato a inveire, ma davvero non è accaduto nulla e mi dispiace se dal video che sta circolando si fanno commenti senza conoscere quanto realmente avvenuto".