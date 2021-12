Rene Hofer, morto travolto da una valanga: il pilota di Motocross aveva 19 anni

Una tragedia. La promettente stella del motocross mondiale Rene Hofer è morto travolto da una valanga. Il diciannovenne austriaco, militante nel campionato MX2 dal 2019, che stava sciando sulla Lackenspitze a Tweng nel Salisburghese in Austria non è riuscito a mettersi al riparo e non ce l'ha fatta. Hofer si trovava ieri assieme ad alcuni amici, quando a quota 2400 metri la valanga si è abbattuta sull'intero gruppo. Otto persone sono rimaste sotto la neve e oltre a Rene sono deceduti un 24enne e un altro 19enne rianimato sul posto e poi morto all'ospedale di Klagenfurt.

Rene Hofer, ecco chi era

Nato il 4 gennaio 2002, Rene Hofer era una promessa del Motocross. Appassionato delle due ruote fin da piccolo, le prime vittorie per Hofer arrivano nel 2016, quando aveva solo 14 anni. rene ha conquistato l’Europeo 85 cc, il Mondiale 85 cc e l'Adac MX Junior Cup, passando poi all'Europeo 125, dove ha raggiunto una quinta ed una terza posizione finale nei due anni successivi. Nel 2019 poi si è piazzato quarto nell'Europeo 250, iniziando così a correre nella classe MX2 del Mondiale nei weekend liberi. Poi il salto vero e proprio: dal 2020 Hofer è stato pilota a tempo pieno del team ufficiale KTM in MX2, tabella 711, piazzandosi 26° alla fine dell'anno e lo scorso ottobre la sua prima vittoria nel GP del Garda portandosi a casa il sesto posto finale nella classifica mondiale. In questa stagione il ragazzo austriaco sembrava pronto alla sua acrobazia migliore: ma la vita gli aveva riservato un destino diverso.

Il dolore social

La KTM Factory Racing ha voluto salutare rene Hofer con un commovente post: «L'intera famiglia KTM è profondamente rattristata dalla terribile notizia che il pilota ufficiale MX2 Rene Hofer, insieme a due suoi amici, è morto a seguito di un incidente sugli sci in Austria. KTM desidera inviare amore e sentite condoglianze alla famiglia di Rene, agli amici, alla sua squadra e all'intera comunità del motocross durante questo momento incredibilmente difficile. Rene, un pluricampione junior e vincitore di GP con un brillante futuro nei Gran Premi davanti a sé, sarà ricordato non solo per il suo talento in pista, ma anche per la sua personalità aperta, amante del divertimento e amichevole, insieme al suo sorriso sempre presente. Rene mancherà molto a tutti nella famiglia KTM. Guida in pace Rene. Ci mancherai immensamente. # 711».