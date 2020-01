Nba, i Lakers dominano contro i Nets grazie a un super LeBron

L'ennesima notte da Mvp di LeBron James regala la vittoria dei Lakers sul campo dei Brooklyn Nets (113-128 con l'ex presidente Usa Bill Clinton spettatore a bordocampo). La sua tripla doppia (27 punti, 12 rimbalzi, 10 assist), tra l'altro, lo avvicina al podio della classifica marcatori all time, a soli 17 punti da Kobe Bryant, ora al terzo posto. Per Los Angeles, al secondo successo nella Grande Mela dopo quello contro i Knicks, è la 20ma vittoria in trasferta della stagione. Oltre al Re, in evidenza tra i gialloviola Anthony Davis (16 punti e 11 rimbalzi) e la doppia doppia (14+12) di Dwight Howard. I 27 punti di Luka Doncic consentono invece Dallas passa a Portland (125-133) a cui non bastano i 47 punti di Damian Lillard. Un match mai in bilico con il quintetto dei Mavericks tutto in doppia cifra. Infine, Washington ha sbancato Cleveland 8112-124) grazie ai 36 punti di Bradley Beal, con 15/22 al tiro e 8 assist in meno di mezz'ora. Per i Cavs è la sesta sconfitta di fila, l'undicesima nelle ultime 13 gare. Ultimo aggiornamento: 11:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA