Nba, i Detroit Pistons tagliano Gallinari. L'azzurro è free agent ed è libero di cercare squadra

Colpo di scena a Detroit. I Pistons stanno per liberare Danilo Gallinari. Per il Gallo sarà quindi tempo di cercarsi una nuova squadra in Nba da free agent, nonostante la deadline trade sia scaduta ieri sera alle 21 ora Italiana e si pensava che l'azzurro fosse destinato a rimanere a Detroit (pur non avendo mai convinto coach Wiliams) per giocare con Simone Fontecchio, appena scambiato dagli Utah Jazz. Il “Gallo” in questa stagione, divisa tra Washington e Detroit, ha prodotto 7.3 punti di media con 2.8 rimbalzi e 1.3 assist.

Quale sarà il suo futuro ancora non è noto, ma tirando ai Pistons con il 58,3 per cento da tre non sarà difficile trovare squadra per uno dal potenziale offensivo come il suo. Poco prima della chiusura del mercato i Lakers avevano manifestato interesse verso l'ex Thunder e Clippers, così come i Celtics, da cui Gallinari era solo transitato senza poter mettere piede in campo a causa dell'infortunio patito con la nazionale nell'estate del 2022.

Intanto, a poco più di quattro anni dalla scomparsa, i Los Angeles Lakers hanno inaugurato una statua dedicata a Kobe Bryant.

Lo hanno fatto l'8/02/24, una data iconica che ricorda i suoi numeri di maglia e quello di sua figlia Gianna. Il cinque volte campione NBA è stato rappresentato con canotta e pantaloncini bianchi e il numero 8, quello utilizzato nei suoi primi anni nella lega fino al 2006/2007. "Ci saranno altre due statue, una con il numero 24 e un'altra con Kobe e sua figlia Gigi", ha annunciato Vanessa Bryant durante la cerimonia

La posa, scelta dallo stesso Kobe dopo il ritiro, come spiegato dalla moglie Vanessa, è quella famosa dell'uscita dal campo dopo la partita degli 81 punti segnati contro i Toronto Raptors il 22 gennaio 2006, seconda miglior prestazione della storia NBA dopo i 100 di Chamberlain. La statua sarà collocata nella Star Plaza all'esterno della Crypto.com Arena, insieme a quelle delle altre ex leggende dei Los Angeles Lakers, da Magic Johnson a Jerry West, da Shaquille O'Neal a Kareem Abdul Jabbar ed Elgin Baylor.