MotoGp, in Olanda doppietta Ducati con Bagnaia e Bezzecchi: terzo Vinales su Aprilia. Quartararo si ritira

Doppietta Ducati nel Gp d'Olanda. A vincere è Francesco "Pecco" Bagnaia, al settimo successo in top class, il terzo in questa stagione, davanti a Marco Bezzecchi, al primo podio in MotoGp. Dietro alle due moto di Borgo Panigale ci sono le Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales, che completa il podio e Aleix Espargaro, quarto.

Quinto posto per il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spalle altre due Ducati, quelle dell'australiano Jack Miller e dello spagnolo Jorge Martin. Ottavo lo spagnolo della Suzuki Joan Mir che precede il portoghese della Ktm Miguel Oliveira e il connazionale e compagno di squadra Alex Rins. Giornata storta per il leader del mondiale Fabio Quartararo che commette il primo clamoroso errore della sua stagione: nel tentativo di superare Aleix Espargaró, scivola e rovina la carena della sua Yamaha. Il francese si rialza e riparte, ma la sua moto è danneggiata e cade di nuovo al 13° passaggio ritirandosi definitivamente. Quartararo resta primo in classifica con 172, 21 in più di Espargaro.

La classifica

Il francese va alla sosta del Mondiale con 172 punti, seguito da Espargaro a -21, Johann Zarco a -58, Bagnaia a -66 ed Enea Bastianini a -67.