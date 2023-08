MotoGP, Gran Premio di Gran Bretagna: vittoria di Alex Marquez, 2° Marco Bezzecchi. Bagnaia solo 15°.

Alex Marquez è il vincitore della Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2023.

Lo spagnolo, in sella alla Ducati del Team Gresini, si è imposto davanti al poleman Marco Bezzecchi (Ducati VR46), protagonista di un’ottima gara, facendo esultare Nadia Padovani e la sua squadra. “Siamo molto felici, dopo tanta sfortuna. L'aspettavamo questa vittoria”, il commento della moglie del compianto Fausto Gresini. Completa il podio l’altro spagnolo Maverick Viñales (Aprilia), per un podio tutto targato moto italiane. Lontanissimo il campione del mondo Pecco Bagnaia, partito dalla quarta casella e arrivato al traguardo soltanto sedicesimo. Il leader del campionato non ha mai trovato il feeling sulla pista insidiosa di Silverstone per via del maltempo. Il team manager Davide Tardozzi non è riuscito a dare una spiegazione di questa controprestazione del suo pilota: “Gli ingegneri valuteranno la situazione. Pecco si è lamentato del poco grip all’anteriore, di essere sulle uova. Dobbiamo valutare e capire perché andava troppo piano come se avesse un problema molto grave. Così come Enea (14° subito davanti al compagno, ndc). Domani è previsto asciutto, ma dobbiamo metterci a posto. Non sappiamo cosa è andato storto, stamattina malgrado la caduta aveva dimostrato di avere un grande passo sul bagnato. Oggi pomeriggio fin dalle prime curve si vedeva dalla televisione che era sulle uova…”.

Ad approfittare della brutta giornata di Bagnaia è stato Marco Bezzecchi, secondo. Il riminese ha rosicchiato in classifica ben nove punti a Pecco. "E' stata una Sprint Race divertente, appena spingervo per cercare di recuperare Alex Marquez la gomma andava un po' giù. Allo stesso tempo era difficile tenere dietro Maverick Viñales, però ho mantenuto la concentrazione. Speriamo domani ci sia asciutto".

Ma chi si è esaltato a Silverstone è Alex Marquez. Il pilota Gresini è stato bravo nel finale a resistere alla rimonta di Marco Bezzecchi, che ha ripreso negli ultimi chilometri il compagno di marca, ma senza poterlo attaccare veramente. Sulla sua vittoria, Alex dichiara: “Sono molto contento perché è molto bello cominciare la seconda parte della stagione con un terzo posto nelle qualifiche e con la vittoria della Sprint Race. Ringrazio il team. Oggi è stata una giornata ideale”. Sabato da dimenticare per il fratello di Alex, quel Marc Marquez che non è andato oltre il diciottesimo posto. Soltanto ventunesimo Fabio Quartararo. La gara di domani è in programma alle ore 14 (Diretta TV su Sky Sport, in streaming su Now e in chiaro su TV8).

Ordine di arrivo Sprint Race GP Gran Bretagna:

1. A. Marquez (Spa-Ducati) 21’52”317

2. M. Bezzecchi (Ita-Ducati) a 0”366

3. M. Vinales (Spa-Aprilia) a 3”374

4. J. Zarco (Fra-Ducati) a 5”671

5. A. Espargaró (Spa-Aprilia) a 6”068

6. J. Martin (Spa-Ducati) a 7”294

7. J. Miller (Aus-Ktm) a 9”415

8. A. Fernandez (Spa-Ktm) a 9”850

9. B. Binder (Saf-Ktm) a 10”435

10. M. Oliveira (Por-Aprilia) a 11”247

11. L. Marini (Ita-Ducati) a 17”365

12. F. Di Giannantonio (Ita-Ducati) a 20”063

13. E. Bastianini (Ita-Ducati) a 24”352

14. F. Bagnaia (Ita-Ducati) a 25”527

15. F. Morbidelli (Ita-Yamaha) a 27”191.

Classifica Mondiale:

1. Bagnaia (Ita-Ducati) 194 punti

2. Bezzecchi (Ita-Ducati) 167 p.

3. Martin (Spa-Ducati) 163 p.

4. Zarco (Fra-Ducati) 115 p.

5. Binder (Saf-Ktm) 115 p.

6. Marini (Ita-Ducati) 98 p.