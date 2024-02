Mondiale sport acquatici a Doha: il programma, tutti gli italiani in gara e dove vederli

Il Mondiale degli sport acquatici continua a Doha, dopo che Marsaglia e Tocci hanno conquistato la medaglia di argento nei tuffi. Punteggio di 384.24 per la coppia italiana, che si è posizionata alle spalle di quella cinese, unica con più di 400 punti. Scende in acqua anche il Setterosa per cercare di battere il Sud Africa e andare avanti nel girone.

Ecco le informazioni sugli italiani in gara, dove vederli, il programma e chi scende in acqua.

Mondiale sport acquatici a Doha, argento di Tocci e Marsaglia nei tuffi con 384.24 punti

Il programma

NA 07:30 / eliminatorie - solo libero M con Giorgio Minisini (Tema: Hope - Musica: Hallelujah - Autore: Andrea Bocelli - Coreografia: Anastasia Ermakova e Milena Miteva)

- solo libero M con Giorgio Minisini (Tema: Hope - Musica: Hallelujah - Autore: Andrea Bocelli - Coreografia: Anastasia Ermakova e Milena Miteva) TU 08:00 / eliminatorie - trampolino 3m M con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

- trampolino 3m M con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci NA 12:00 / FINALE - squadra tecnico con Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino (Tema: Disco Dance - Musica: Carnival - Autore: Quintino - Coreografia: Anastasia Ermakova, Stephan Miermont e Biz Price)

- squadra tecnico con Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino (Tema: Disco Dance - Musica: Carnival - Autore: Quintino - Coreografia: Anastasia Ermakova, Stephan Miermont e Biz Price) PF 14:00 / ITALIA - SUD AFRICA (Preliminari - Girone D)

ITALIA - SUD AFRICA (Preliminari - Girone D) TU 16:30 / FINALE - sincro piattaforma F con Maia Biginelli e Irene Pesce

- sincro piattaforma F con Maia Biginelli e Irene Pesce NA 18:00 / FINALE - solo libero F con Susanna Pedotti (Musica: En aranjuez con tu amor - Autore: Andrea Bocelli / Musica: The dragon Princess - Autore: Epic Cinese Orchestra - Coreografia: Miteva Milena e Stefania Speroni)

Gli italiani in gara

Il primo atleta italiano a scendere in acqua è Giorgio Minisini, che viene poi seguito dalla coppia formata da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Nel nuoto artistico sono impegnate Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino. Poi tocca a Maia Biginelli e Irene Pesce, mentre per ultima gareggia Susanna Pedotti.

Dove vederlo

La manifestazione che è cominciata oggi in Qatar è disponibile in diretta televisiva in chiaro. A trasmettere le immagini della gara è Rai Sport, che ha ottenuto i diritti di immagine. Chiunque vorrà vedere la kermesse in diretta streaming potrà farlo sempre grazie alla Rai su Rai Play.